"Десна" дома победила "Карпаты": видеообзор матча

Лидер второй шестерки УПЛ – черниговская "Десна" – принимала на своем поле львовские "Карпаты". И победила соперников.

Десна – Карпаты 2:1

Голы: Картушов, 8, Д. Фаворов, 72 (пен) – Швед, 19

"Десна" вышла вперед довольно быстро. Уже на 8-й минуте Егор Картушов открыл счет в матче после паса с фланга от Артема Фаворова. При этом игрок "Десны" в этом моменте остался без опеки в штрафной площадке "Карпат".

Ответили на это "Карпаты" свои голом на 19-й минуте. Марьян Швед получил пас перед штрафную и мощно пробил в дальний угол ворот. Евгений Паст прозевал момент удара и до мяча не дотянулся.

В целом команды выдали равную игру, поэтому ничья по итогам первого тайма была вполне закономерной. Хотя обе команды могли выйти вперед. У "Десны" опасным ударом отличился Андрей Богданов. Гости на это ответили ударом после углового.

Равная игра продолжилась и во втором тайме. Команды создавали моменты у ворот друг друга. Поэтому Евгений Паст и Максим Кучинский имели немало работы.

И забить победный гол удалось именно гостям. На 72-й минуте Ника Сандохадзе сбил в собственной штрафной Богданова, и арбитр матча Екатерина Монзуль назначила пенальти. Удар с точки четко реализовал Денис Фаворов.

"Десна" побеждает и остается на первой позиции во второй шестерке. При этом "Карпаты" и в дальнейшем на четвертой позиции.