Десна – Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
В субботу, 17-го августа, черниговская "Десна" принимает "Колос" в рамках четвертого тура УПЛ. Посмотреть матч между командами можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.
Матч четвертого тура чемпионата Украины "Десна" – "Колос" состоится в субботу, 17-го августа. Начало игры в 17:00.
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Поединок "Десна" – "Колос" футбольные болельщики смогут посмотреть на телеканале УНИАН.
Также трансляция матча из Чернигова будет доступна на сайте телеканала УНИАН по этой ссылке.
Десна – Колос – онлайн-трансляция
На этот момент в турнирной таблице "Десна" на четвертом месте. Черниговцы выиграли два поединка при одном поражении. Столько же очков, как и "Десна" набрал "Колос". Однако "северяне" опережают "колосков" по дополнительным показателям.
Результат матча "Десна" – "Колос" – читайте на сайте Спорт24.