"Десна" разгромила "Мариуполь" и сократила отставание от "Динамо": видео

"Десна" разгромила "Мариуполь" в рамках 20 тура чемпионата Украины. Поединок между клубами состоялся 29 февраля и завершился победой черниговцев с разницей в четыре гола.

Десна – Мариуполь 4:0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (пен), Калитвинцев, 90+2

К теме: Десна – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ

"Десна" после того как дала бой "Шахтеру" в предыдущем туре29 февраля принимала в чемпионате Украины "Мариуполь". Команда Александра Рябоконя ведет борьбу за награды УПЛ, поэтому обязана была побеждать "азовцев".

Уже на 6 минуте игры "северяне" создали первый острый момент. Гальчук совершил великолепный сейв после опасного штрафного от Калитвинцева. "Азовцы" ответили ударом Дава, который парировал Паст.

На 12 минуте территориальное преимущество хозяев материализовалась в гол. После подачи с угла поля Тотовицкий нашел шанс для удара и переправил мяч в ворота.

На 20 минуте "Десна" была близка, чтобы удвоить преимущество. И Гальчук отразил удар Калитвинцева в нижний угол. Гол назревал и на 21 минуте "северяне" таки удвоили преимущество.

Опять после подачи углового гости не удержали Тотовицкого и экс-игрок "Мариуполя" оформил дубль.

К концу тайма "Мариуполь" так и не смог ответить опасным моментом.

В начале второго тайма подопечные Рябоконя продолжали доминировать. Гальчук дважды спас партнеров после ударов Кузика и Мостового.

Однако на 58 минуте вратарь "Мариуполя" был не у дел. Филиппов заработал пенальти и реализовал стандартное положение – 3:0.

Разница в три гола позволила "Десне" играть в свое удовольствие. Подопечные Рябоконя создали еще несколько моментов у ворот Гальчука, но последний гол в матче провели в компенсированное время.

Футболисты черниговского клуба провели атаку правым флангом: Конопля прострелил на Калитвинцева и тот переправил мяч в пустые ворота – разгромная победа 4:0.

После 20 тура "Десна" продолжит удерживать четвёртую строчку. Однако отставание "черниговцев" от "Динамо", на второй строчке, теперь составляет всего 3 очка.

"Мариуполь" сохранил седьмое место. Однако за два тура до завершения второго круга УПЛ "азовцы" рискуют не попасть в топ-6.

Десна – Мариуполь видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ