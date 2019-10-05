"Десна" на последних минутах дожала "Олимпик" благодаря голу Фаворова

10-й тур чемпионата Украины по футболу продолжился в Чернигове, где местная команда принимала "Олимпик". "Северяне" сумели вырвать победу на последних минутах.

Десна – Олимпик 1:0

Гол: Фаворов, 90

Удаление: Завийский, 65 (Олимпик)

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Поединок в Чернигове более агрессивно начали футболисты Висенте Гомеса. На 7 минуте прострел в штрафную дошел до нигерийца Джеффри. Чарльз в касание низом пробил в штангу ворот Паста. Через несколько минут Паст спас "Десну" после дальнего удара.

"Северяне" сразу ответили не менее остро. Имереков пробил по воротам с хорошей позиции, отправив мяч в створ ворот от газона. Крынский вытащил мяч из-под перекладины, переведя на угловой. Через минуту "Олимпик" спасла стойка после удара футболиста хозяев.

В середине тайма момент имел Евгений Пасич. Находясь в штрафной дончан, он не смог попасть в дальний угол ворот. На перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме опасных моментов было еще меньше. На 59 минуте Богданов совсем немного не докрутил мяч в дальний угол с одиннадцати метров, а капитан "Десны" все сделал на фланге для того, чтобы Андрей наконец открыл счет. На 65 минуте дела гостей стали скверными, поскольку с поля был удален Завийский.

"Десна" не сразу побежала вырывать победу. Хорошую возможность на 79 минуте имел Филиппов. Футболист "Десны" удачно сыграл в штрафной "Олимпика", но с нескольких метров не сумел поразить ворота гостей. Мог вырвать победу "Олимпик". На 89 минуте Евгений Пасич совершил рейд правым флангом, обыграл защитников и пробил в дальний угол. Но выстрелу Пасича немного не хватило точности.

Зато свой момент реализовала "Десна". Дегтярев и Фаворов обыгрались в штрафной гостей, в результате чего Артему удалось пробить. Мяч после рикошета оказался в воротах "Олимпика". 1:0 – волевая победа "северян".

Десна – Олимпик видеообзор матча