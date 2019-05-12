"Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео

Черниговская "Десна" в матче против донецкого "Олимпика" в рамках 28-го тура чемпионата Украины одержала тяжелую победу.

Десна – Олимпик 2:1

Голы: Фаворов, 15, Филиппов, 48 – Матар, 51

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Черниговская "Десна" три подряд матча не могла одержать победу. "Северяне" практически гарантировали себе участие в следующем сезоне УПЛ, поэтому заметно сбавили обороты. "Олимпик" же по завершению сезона может вылететь в Первую лигу, поэтому для дончан каждый балл на вес золота.

На правах хозяина "Десна" более активно начала игру. Черниговцы имели несколько возможностей забить, но свою команду не подвел голкипер "Олимпика" Крынский. Однако на 15 минуте "северяне" своего добились. Денис Фаворов воспользовался сумбуром в штрафной "Олимпика" и вогнал мяч в сетку ворот – 1:0.

На 26 минуте экс-игрок "Олимпика" Андрей Богданов мог забить своей бывшей команде. Полузащитник в одно касание мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной.

Десна – Олимпик – видео лучших моментов первого тайма

Сразу после перерыва команды обменялись забитыми мячами. Сперва Филиппов реализовал выход один на один с Крынским и сделал счет 2:0. Однако за три минуты сократил отставание Матар. Легионер дончан замкнул навес ударом головой, отправив мяч в угол ворот.

После обмена голами клубы несколько успокоились и инициативой владели хозяева, хотя именно "Олимпику" нужно было отыгрываться. Впрочем, команды больше голов не забивали и практически не создали острых моментов. Таким образом, "Десна" одержала победу и практически гарантировала себе участие в УПЛ в следующем сезоне.

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