"Десна" подписала первого в истории легионера – он противостоял сборной Украины

В составе черниговской Десны появился первый легионер – контракт с клубом подписал игрок сборной Эстонии Йоонас Тамм.

Центральный защитник (хотя некоторые дают информацию, что он может сыграть и нападающего), уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции. Контракт подписан по схеме 1,5+1, сообщается на официальном сайте клуба.

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В "Десне" Йоонас будет выступать под номером "4".

Йоонас Тамм (Joonas Tamm) родился 2 февраля 1992 года в городе Таллинн. В его карьере были эстонские "Тулевик" и "Флора", итальянская "Сампдория", шведские "Норчеппинг", "Сильвия" и "Треллеборг", норвежский "Сарпсборг" и польская "Корона". Последним его клубом был "Лиллестрем" из Норвегии, откуда он и перешел в "Десну".

За сборную Эстонии сыграл 31 матч. Забил три гола. Все они были забиты в одном матче – в матче квалификации чемпионата мира 2018 года против Гибралтара на выезде. Тогда сборная Эстонии победила 0:6. Был в заявке на матч сборной Украины против Эстонии 14 ноября 2019 года. Однако на поле так и не вышел.

Стоит отметить, что "Десна" активно работает на трансферном рынке. Команда подписала полузащитников Алексея Гуцулчка из "Карпат" и Андрея Тотовицкого из "Шахтера", в клуб вернулся Ливан Арвеладзе, выступавший в "Заре". Из луганского клуба к "северянам" перешел и нападающий Филипп Будковский.