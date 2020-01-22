"Десна" подписала талантливого полузащитника "Шахтера", забивавшего хет-трик в ворота "горняков"

Черниговская "Десна" усилила линию полузащиты. Команда подписала забивающего полузащитника Андрея Тотовицкого из "Шахтера".

Как указано на сайте "Десны", срок действия контракта – два года. Игровой номер Андрей, как и остальные новички, выберет уже через несколько дней.

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Несмотря на то, что игрок является воспитанником "Шахтера" за донецкую команду игрок провел крайне мало матчей. В 2013 году его отдали в аренду в мариупольский "Ильичевец". Там он провел полтора сезона, зимой 2014 года перейдя в луганскую "Зарю" на правах аренды. Там он провел и сезон 2015/16.

И именно в последнем матче этого сезона 15 мая 2016 года его "Заря" играла на выезде против "Шахтера" (хотя сам матч состоялся в Запорожье). Тотовицкий вышел на поле в начале второго тайма и до конца игры оформил хет-трик. А "Заря" победила 3:2.

Видеообзор матча Шахтер – Заря с хет-триком Тотовицкого

Сезон 2016/17 начал в "Шахтере", а также сыграл один матч, после чего отправился в аренду в бельгийский "Кортрейк". Там сыграл в 21 матче, забив 5 голов. По возвращении на него снова ждала аренда в "Мариуполь".

Сезон 2019/20 Тотовицкий провел в "Шахтере". Однако так и не сыграл ни в одном матче за команду.