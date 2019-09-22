Десна – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Черниговская "Десна" в центральном матче 8-го тура чемпионата Украины примет донецкий "Шахтер". Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Поединок "Десна" – "Шахтер" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 13:55. Игра начнется в 14:00.

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Посмотреть матч "Десна" – "Шахтер" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость за месяц пока 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Десна" – "Шахтер" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

К этому поединку "Шахтер" и "Десна" подходят в статусе лидеров чемпионата. "Горняки" выиграли семь поединков и лидируют в лиге. "Десна" с 14 очками занимает второе место.

Результат игры "Десна" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.