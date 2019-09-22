Десна – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

19 Читати новину українською
Десна – Шахтер: где смотреть онлайн матч 22 сентября 2019 – УПЛ
Десна – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / shakhtar.com

Черниговская "Десна" в центральном матче 8-го тура чемпионата Украины примет донецкий "Шахтер". Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Поединок "Десна" – "Шахтер" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 13:55. Игра начнется в 14:00.

Читайте также: Десна – Шахтер прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Посмотреть матч "Десна" – "Шахтер" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость за месяц пока 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Десна" – "Шахтер" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

К этому поединку "Шахтер" и "Десна" подходят в статусе лидеров чемпионата. "Горняки" выиграли семь поединков и лидируют в лиге. "Десна" с 14 очками занимает второе место.

Результат игры "Десна" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
В Киеве на Оболони отец после ссоры жестоко убил свою дочь-школьницу: все детали
21 сентября
328
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер УПЛ ФК Десна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
21 сентября 18:26 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
84
Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
21 сентября 17:59 Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
304
"Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
21 сентября 16:20 "Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
55
Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины: видео
20 сентября 22:20 Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины: видео
1775
Миф или реальность: мышцы не болят, значит плохо занимался в спортзале?
20 сентября 22:16 Миф или реальность: мышцы не болят, значит плохо занимался в спортзале?
118
Новости
Больше новостей
Залиште відгук