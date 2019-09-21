Десна – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 22-го сентября, черниговская "Десна" примет лидера чемпионата Украины донецкий "Шахтер". В предыдущем туре черниговцы победили "Динамо", так же планируют одолеть и "горняков". Букмекеры оценили шансы команд.

Десна – Шахтер: прогноз

"Шахтер" после неудачи в Лиге чемпионов попробует реабилитироваться на внутренней арене. "Горняки" в рамках 8-го тура чемпионата Украины отправятся в гости к черниговской "Десне".

В то же время "северяне" в предыдущем матче сенсационно победили "Динамо" и готовы удивить "Шахтер". "Десна" находится на втором месте в турнирной таблице, поэтому это битва лидеров.

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Прогноз Фаворит Спорт

Донецкий клуб, выигравший 7 матчей в рамках УПЛ, является безоговорочным фаворитом. Коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру 1,14. "Десна", по мнению букмекеров, имеет мизерные шансы получить положительный результат.

Победу "северян" в противостоянии с "горняками" букмекеры оценили коэффициентом 15,75. Куда больше шансов у хозяев добыть ничью. Такой итог поединка – 9,50.

Прогноз Pari Match

Предыдущие три матча между клубами завершились победами "Шахтера", но ни в одном поединке не было забито больше чем два гола. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит и ТМ 2.5 – 3,60. Луиш Каштру после игры с "Манчестер Сити" вынужден будет провести ротацию, поэтому у "Десны" будут шансы.

В поединке с "Динамо" черниговский клуб пропустил впервые за 5 поединков. Оборона "Десны" достаточно хороша и может создать проблему нападающим "Шахтера". Коэффициент на то, что "Десна" не проиграет и ТМ 2.5 – 6,30.

Прогноз 1xbet

Два матча в Чернигове завершились победами "Шахтера" с одинаковым счетом 2:0. Коэффициент на такой исход в матче 22-го сентября – 5,5. Если же дончане выиграют с минимальным счетом – 7,5.

"Десна" последние два матча дома сыграла вничью 0:0. Коэффициент на то, что черниговский клуб сумеет удержать нули на табло против "Шахтера" – 15.

Поединок восьмого тура чемпионата Украины "Десна" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 22-го сентября. Начало игры в 14:00.