Десна – Ворскла: онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Украины
В четверг, 12 марта, "Десна" и "Ворскла" встретятся в четвертьфинале Кубка Украины по футболу. Игра состоится без зрителей из-за карантина в Украине. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.
Начало матча в Чернигове в 19:00. Посмотреть матч можно на телеканале УНИАН и на ютуб-канале Hub Football.
Прямую трансляцию матча "Десна" – "Ворскла" можно смотреть не покидая сайт Спорт24.
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Десна – Ворскла: онлайн-трансляция
11 марта уже определились три участника полуфинала Кубка Украины - "Минай", "Мариуполь" и "Динамо".
Четвертый участник, который продолжит борьбу за Кубок Украины определится в игре между "Десной" и "Ворсклой".
Команды успели провести между собой 8 официальных матчей. Трижды побеждала "Ворскла" и дважды "Десна". Еще три игры завершились ничьей.
Обзор матча "Десна" – "Ворскла" читайте на сайте Спорт24.
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