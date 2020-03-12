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Десна – Ворскла: онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Украины

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В четверг, 12 марта, "Десна" и "Ворскла" встретятся в четвертьфинале Кубка Украины по футболу. Игра состоится без зрителей из-за карантина в Украине. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.

Начало матча в Чернигове в 19:00. Посмотреть матч можно на телеканале УНИАН и на ютуб-канале Hub Football.

Прямую трансляцию матча "Десна" – "Ворскла" можно смотреть не покидая сайт Спорт24.

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Десна – Ворскла: онлайн-трансляция

11 марта уже определились три участника полуфинала Кубка Украины - "Минай", "Мариуполь" и "Динамо".

Четвертый участник, который продолжит борьбу за Кубок Украины определится в игре между "Десной" и "Ворсклой".

Команды успели провести между собой 8 официальных матчей. Трижды побеждала "Ворскла" и дважды "Десна". Еще три игры завершились ничьей.

Обзор матча "Десна" – "Ворскла" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Десна Кубок Украины ФК Ворскла
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