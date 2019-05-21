"Ворскла" чудом победила "Десну" в Чернигове: видео

Полтавская "Ворскла" сумела выстрадать победу в 30-м туре чемпионата Украины. Полтавский клуб в Чернигове минимально победил "Десну", хотя именно черниговцы доминировали весь поединок.

Десна – Ворскла 0:1

Голы: Петрович, 31

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Для "Десны" и "Ворсклы" поединок не имел практически никакого турнирного значения. Оба клуба в турнирной таблице далеко от зоны вылета, поэтому не переживают за результат. Поединок 30-го тура более агрессивно начали хозяева, которые в последних 5-и матчах праздновали только одну победу. Впрочем, "северянам" не удалось создать серьезную угрозу у ворот Ткаченко.

Первый опасный момент возник у гостей на 22 минуте. После подачи с правого фланга Пердуты мяч в одно касание принял Коломоец и нанес удар с разворота. Литовка перевел мяч в падении в сторону от ворот. "Десна" ответила ударом со штрафного в исполнении Артема Фаворова, но значительно выше ворот.

На 31 минуте "Ворскле" удалось размочить нули на табло. Петрович замкнул навес Сапая в штрафную и открыл счет в поединке. "Десна" ответила очередным острым моментом после стандарта с фланга. Момент закончился ударом головой Сергийчука, но мяч прошел в сантиметрах от крестовины. Под занавес тайма могла удвоить преимущество и "Ворскла". Полтавчане опасно исполнили штрафной, но Литовка был на высоте.

Десна – Ворскла – видео лучших моментов первого тайма

Сразу после перерыва обе команды создали несколько острых моментов. Сначала хороший удар вышел у Безбородько. Игрок недалеко от штрафной получил мяч и пробил по воротам с разворота, но немного неточно. Очень хороший и мощный удар получился у Сакива, но мяч срезался с ноги и полетел по траектории левее от ворот.

Далее опасный момент был у "Десны". Волков получил пас от партнера и бил в ближний к вратарю угол, но Ткаченко перевел мяч на угловой. На 52 минуте Картушов замыкал подачу с углового и "зарядил" прямо в перекладину. На 65 минуте у ворот Ткаченко снова было опасно. "Десна" подала очередной штрафной и мяч, ударившись о газон, полетел в девятку. Вратарь еле отбил мяч. На 71 минуте подачу Волкова замыкал Артем Фаворов, но вратарь вытащил мяч из-под перекладины.

На 76-й минуте "Денса" упустила стопроцентный шанс сравнять счет. Вышедший на замену Филлиппов замыкал навес в штрафную, но чудом не сумел попасть в ворота. Через четыре минуты черниговцы снова должны были сравнивать счет. Хозяева во время одной атаки нанесли несколько ударов, однако полтавчанам удалось защититься. На 83 минуте Ткаченко вновь был вынужден демонстрировать свою реакцию, вытащив мяч из нижнего угла после дальнего удара Богданова. Через минуту вратарь "Ворсклы" парировал мяч, летевший под перекладину.

В конце концов, гостям удалось отстоять минимальное преимущество. Благодаря этой победе "Ворскла" стопроцентно останется в чемпионате Украины на следующий сезон. "Десна", несмотря на поражение "Карпат", также сохранит прописку в элитном дивизионе.