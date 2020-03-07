"Десна" сенсационно победила "Зарю": два удаления и очередные скандальные решения VAR – видео

7 марта "Десна" в домашнем поединке победила "Зарю". Опять матч УПЛ отметился скандальным использованием VAR.

Десна – Заря 1:0

Голы: Филиппов, 37

Удаление: Гуцуляк, 21 – Лунев, 45+4

Матч начался с нескольких нарушений со стороны обеих команд. С первых минут гости проявляли большую инициативу в атакующем плане. На 7 минуте игрок луганской "Зари" Леднев великолепно исполнил штрафной удар – мяч пролетел чуть выше ворот.

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Луганская команда применяла высокий прессинг с первых минут, что приносило свой результат в виде обрезок со стороны обороны "Десны".

На 21-й минуте игрок "Десны" Алексей Гуцуляк прошелся шипами по ноге Юрченко, Монзуль остановила игру и пошла просматривать эпизод с помощью VAR.

После просмотра Монзуль приняла решение – красная карточка для Гуцуляка и штрафной удар в сторону ворот "Десны", хотя сам эпизод нарушения был в движении и по инерции Алексей мог задеть ногу Юрченко.

Через несколько минут Юрченко снова лежал на газоне, но на этот раз не смог продолжить игру, вынужденную замену сделал Виктор Скрипник.

В течение двух минут дважды опасными моментами отметились хозяева поля, но не сумели их реализовать.

На 37-й минуте "Десна" выходит вперед в счете. Великолепная контратака получилась у хозяев поля, в несколько передач футболисты "Десны" прошли в штрафную, где Филиппов мастерски обыграл защитника и пробил в ворота Махарадзе, мяч пролетел между ног голкипера – 1:0.

Еще один выпал со стороны Филиппова, но Чеберко остановил опасную атаку хозяев поля.

Заключительные минуты первого проходил с преимуществом "Зари". Опасная контратака со стороны луганской команды, Кабаев был на ударной позиции, принял мяч и пробил выше ворот.

На добавленных минутах первого тайма Лунев опасно сыграл против соперника, Екатерина Монзуль снова обратилась за помощью к системе VAR. Просмотрев повтор Монзуль удалили с поля Лунева, вышедшего на замену вместо травмированного Юрченко.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "Десны" в счете – 1:0.

Второй тайм начался с атак гостей поля, прострел Михайличенко не нашел партнера в штрафной соперника.

На 54-й минуте неожиданно пробил Цвек, вратарь "Десны" Паст на месте.

62 минута встречи, Леднев получил перед собой пространство и нанес сильный удар, Паст спас ворота.

Ответ черниговской команды, Картушов удачно навесил с фланга, Филиппов пробил головой под перекладину – Махарадзе вытащил удар.

Филиппов сделал прострел между двух защитников в штрафную, Картушов нанес удар в падении, мяч пролетел рядом со штангой.

Большая часть атак луганской команды идет именно через Леднева, Богдан Леднев получил мяч и без раздумий пробил по воротам, мяч коснулся перекладины, но пролетел выше ворот.

Угловой удар выполнила "Заря", мяч выбивают хозяева поля. Монзуль останавливает игру, чтобы послушать арбитра VAR. Возможно, в Арвеладзе была рука в своей штрафной площадке. Монзуль решает не ставить пенальти в ворота "Десны".

Финальный свисток зафиксировал счет – 1:0 в пользу хозяев поля. Теперь луганской команде нужно поражение "Динамо" в матче с "Александрией", чтобы остаться на второй строчке в турнирной таблице.

Турнирная таблица УПЛ