Десна – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

В суббота, 7 марта, "Десна" принимает "Зарю" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Поединок "Десна" – "Заря" начнется в Чернигове в 14:00.

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Обе команды, которые встретятся в этом матче, находятся именно в верхней шестерке турнирной таблицы. Луганская "Заря" занимает вторую строчку, правда, на пятки уже наступает киевское "Динамо", которое отстает от луганской команды лишь на один пункт.

В 21-м туре УПЛ луганская "Заря" в домашнем поединке победила "Львов" – 2:0 и вернула себе вторую строчку в таблице.

"Десна" же занимает четвертое место, позади нее расположился на пятой строчке опасный соперник "Александрия". Разница между этими командами составляет лишь два пункта. Поэтому "Десне" нужна только победа в этом матче.

В предыдущем туре на выезде команда Александра Рябоконя победила донецкий "Олимпик" – 1:2, поэтому команда находится в приподнятом настроении. Еще одним преимуществом для команды Александра Дмитриевича будет то, что поединок она будет проводить в домашних стенах.

Матч" Десна " – "Заря" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. Также трансляцию игры можно найти на ютуб-канале Hub Football. Посмотреть матч можно, не покидая сайт Спорт24.

Десна – Заря: онлайн-трансляция матча