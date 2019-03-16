"Детройт" без украинца Михайлюка одолел "Лейкерс" в матче НБА: видео

Баскетболист "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк не принял участия в матче своей команды против "Лос-Анджелес Лейкерс" – клуба, за который он выступал до обмена в Детройт.

"Детройт" – "Лейкерс" 111: 97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35)

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Матч завершился со счетом 111:97 в пользу команды украинца. Игроки "Детройта" выиграли три четверти из четырех, позволив сопернику только в заключительной 12-минутке взять верх с минимальным преимуществом в 1 очко.

В прошлом матче "Детройта", в котором команда уступила "Майами Хит", Михайлюк появился на площадке впервые за 6 поединков, к тому став самым результативным игроком фарм-клуба "Пистонс" в матче G-лиги.

"Детройт" занимает 6 место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В следующем матче в воскресенье, 17 марта, они примут вторую команду конференции "Торонто Рэпторс".

Видеообзор матча Детройт – Лейкерс

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