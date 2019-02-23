"Детройт" Михайлюка оказался сильнее "Атланты" Леня в очном поединке

Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты". Команда Леня проиграла клубу Святослава Михайлюка – "Детройту".

"Атланта" – "Детройт" 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)

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Алексей Лень сыграл 19,4 минуты, набрал 8 очков, сделал 6 подборов и 1 перехват. Алексей реализовал все броски из игры, среди которых 2 трехочковых.

21-летний украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк в поединке участия не принял.

Встреча завершилась победой "Пистонс" с разницей в 3 очка. Самым результативным игроком в составе обеих команд оказался Реджи Джексон из "Детройта", который набрал 32 очка.

По итогам поединка "Атланта" занимает 12 место в турнирной таблице. "Детройт" расположился 8 и претендует на попадание в плей-офф.

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