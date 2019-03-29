"Детройт" Михайлюка раздавил "Орландо", украинец снова не сыграл: видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк пропустил очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором его "Детройт" встречался с "Орландо".

Детройт – Орландо 115:98 (30:27, 30:19, 34:25, 21:27)

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Если в первой четверти гости еще сопротивлялись игрокам "Детройта", то во второй 12-минутке смирились с ролью догоняющих. На большой перерыв хозяева ушли с преимуществом +14.

В третьей четверти "Детройт" разгромил своего соперника и увеличил преимущество до +23. Единственное, что удалось гостям, – выиграть последнюю четверть, однако это не повлияло на результат. "Детройт" одержал уверенную победу.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк даже не попал в заявку на игру.

Как известно, предыдущий клуб украинца "Лос-Анджелес Лейкерс" отдал Михайлюка

в "Детройт". Однако в новой команде баскетболисту не удается закрепиться.

Ранее главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси рассказал, почему украинец Святослав Михайлюк получает мало игрового времени. По его словам, он вынужден выпускать ветеранов команды.

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