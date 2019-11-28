"Детройт" Михайлюка в драматичной битве проиграл "Шарлотт", "Милуоки" одолел "Атланту" без Леня

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Святослав Михайлюк / detroitbadboys.com

В рамках регулярного чемпионата НБА состоялись очередные матчи. Свои матчи сыграли команды украинских баскетболистов. "Детройт" Святослава Михайлюка проиграл "Шарлотт", а "Милуоки" одолел "Атланту" Алексея Леня.

Шарлотт – Детройт 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)

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На протяжении всего поединка на паркете шла упорная и равная борьба. В первой четверти хозяева попытались уйти в отрыв, однако до первого перерыва "Пистонс" отыгрались.

В следующих четвертях лидер поединка менялся по очереди. Перед финальной сиреной "Шарлотт" побеждал +6. Команде Михайлюка почти удалось отыграться. "Детройт" сократил отставание до одного очка, чего оказалось мало, чтобы перевести игру в овертайм.

Украинец Михайлюк провел на паркете меньше 13 минут, набрал 3 очка, сделал 1 подбор.

Шарлотт – Детройт видеообзор игры

Милуоки – Атланта 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)

Не меньше интриги было в матче "Атланты" Леня. Хозяева выиграли первую четверть с разницей +16 и подумали, что дело уже сделано. Однако "Атланта" крупно выиграла следующую 12-минутку и сократила отставание до одного очка.

В дальнейшем на паркете была равная борьба. "Милуоки" удалось вырвать победу благодаря более организованной игре на последних минутах поединка.

Украинец Лень был на замене, но на паркет так и не вышел.

Милуоки – Атланта видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA Новости Спорта
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