"Детройт" с Михайлюком потерпел драматическое поражение в НБА: видео

"Детройт" украинца Святослава Михайлюка потерпел драматическое поражение в рамках НБА. "Пистонс" на своем паркете уступили в овертайме "Кливленду".

Детройт – Кливленд 112:115 OT (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13)

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"Детройт" лучше провел первые две четверти и на большой перерыв ушел с преимуществом в 11 очков. Но по итогам третьей 12-минутки "Кливленд" сократил отставание до 2 очков.

В четвертой четверти команды по очереди выходили вперед. Перед финальной сиреной хозяева были впереди, но "Кливленд" спасся.

В овертайме "кавальеры" набрали на три очка больше и нанесли "Детройту" 25-е поражение в сезоне.

Свингмен Святослав Михайлюк провел на паркете 29 минут. Украинец набрал 5 очков.

Видео действий Михайлюка в матче против "Кливленда"