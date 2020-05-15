С детства болел за этот клуб: юный талант "Динамо" признался, как мог оказаться в "Шахтере"

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал, почему с "Мариуполя" перешел в киевский клуб, а не в "Шахтер". Это могло случиться еще в 2015 году.

Об этом сам футболист рассказал в подкасте в Telegram-канале "Записки Динамовца".

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У меня были предложения от "Шахтера", но выбрал "Динамо", потому что с детства болел за этот клуб. Когда поступило предложение от киевлян, не раздумывая, сразу же перешел,

– сказал Шапаренко.

Также Шапаренко признался, что был готов пойти в аренду с "Динамо" ради игровой практики:

"Да, я мог уйти в аренду – нужно было только согласие Игоря Михайловича Суркиса, и я перехожу. Я сам хотел, ведь это очень трудно – я хочу играть, прошел этап U-21 и дубля, мне хочется играть в основе больше. В этом и проблема большинства аренд у "Шахтера" и "Динамо", что отпускают своих игроков без права выкупа. Смысл клубу брать футболиста на год, чтобы его разыграть под "Динамо"? Им выгоды нет от этого. А если ты берешь футболиста с правом выкупа – то почему нет. Это же выгодно для них".

21-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол.

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