Девич официально вернулся в бывшую команду

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Марко Девич
Марко Девич / fkvozdovac.rs

Сербский украинец Марко Девич официально нашел себе новое место работы. Нападающий стал игроком футбольного клуба "Вождовац" из Сербии.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона, информирует сайт сербской команды.

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Я хочу помочь молодым игрокам развиваться в правильном направлении, и я всегда готов дать совет или что-нибудь еще, что может помочь им в дальнейшем, а также является хорошим примером как на поле, так и за его пределами. Я хочу, чтобы мы все вместе получили лучший результат, и мне не терпится сыграть за "Вождовац",
– прокомментировал свой переход Девич.

35-летний футболист играл за "Вождовац" в 2004 году, а зимой 2005 года он перешел в луцкую "Волынь". В 2006 году Девич перешел в "Металлист" и стал легендой харьковского клуба. Также Марко играл за "Шахтер".

Прошлый сезон Девич провел в "Сабахе": сыграл в 21 матче, забил 8 голов и сделал одну результативную передачу

"Вождовац" сейчас идет на 10-м месте в чемпионате Сербии.

Марко Девич также провел 35 матчей за национальную сборную Украины по футболу. В его активе семь голов.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Трансферы
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