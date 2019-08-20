Девич официально вернулся в бывшую команду

Сербский украинец Марко Девич официально нашел себе новое место работы. Нападающий стал игроком футбольного клуба "Вождовац" из Сербии.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона, информирует сайт сербской команды.

Читайте также: Трансфер Коноплянки неожиданно может не состояться: известна причина

Я хочу помочь молодым игрокам развиваться в правильном направлении, и я всегда готов дать совет или что-нибудь еще, что может помочь им в дальнейшем, а также является хорошим примером как на поле, так и за его пределами. Я хочу, чтобы мы все вместе получили лучший результат, и мне не терпится сыграть за "Вождовац",

– прокомментировал свой переход Девич.

35-летний футболист играл за "Вождовац" в 2004 году, а зимой 2005 года он перешел в луцкую "Волынь". В 2006 году Девич перешел в "Металлист" и стал легендой харьковского клуба. Также Марко играл за "Шахтер".

Прошлый сезон Девич провел в "Сабахе": сыграл в 21 матче, забил 8 голов и сделал одну результативную передачу

"Вождовац" сейчас идет на 10-м месте в чемпионате Сербии.

Марко Девич также провел 35 матчей за национальную сборную Украины по футболу. В его активе семь голов.