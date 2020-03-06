Девять футболистов погибли в аварии, среди них и кузен игрока "Ливерпуля"

Девять игроков гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" погибли в результате автокатастрофы. Футболисты ехали в автобусе на матч

Смертельная авария произошла недалеко от города Маму в 250 километрах от столицы Гвинеи Конакри, откуда родом этот клуб. Команда ехала на игру в город Канкан, который находится за 650 километров.

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Автобус ппосле аварии (фото: twitter.com/FOOT_224)

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Причин аварии пока не называют. Известно лишь, что в результате ДТП погибли девять футболистов. Еще 19 пассажиров автобуса – футболисты и работники клуба – попали в больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.



Сообщение о гибели футболистов в Гвинее

Среди погибших Альмами Кейта. Это двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. Игрок уже отреагировал на сообщение о гибели футболистов.