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Девять футболистов погибли в аварии, среди них и кузен игрока "Ливерпуля"

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Девять игроков гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" погибли в результате автокатастрофы. Футболисты ехали в автобусе на матч

Смертельная авария произошла недалеко от города Маму в 250 километрах от столицы Гвинеи Конакри, откуда родом этот клуб. Команда ехала на игру в город Канкан, который находится за 650 километров.

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Автобус ппосле аварии (фото: twitter.com/FOOT_224)

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Причин аварии пока не называют. Известно лишь, что в результате ДТП погибли девять футболистов. Еще 19 пассажиров автобуса – футболисты и работники клуба – попали в больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.


Сообщение о гибели футболистов в Гвинее

Среди погибших Альмами Кейта. Это двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. Игрок уже отреагировал на сообщение о гибели футболистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naby Deco Keita (@keitanabydeco)

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Аварии и ДТП Новости Спорта Футбол Спорт
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