Девушка футболиста "Динамо" чуть не утонула на Бали, пытаясь спасти человека

Девушка защитника "Динамо" Артема Шабанова Юлианна рассказала о том, что едва не утонула во время отдыха на Бали.

В своем аккаунте в Instagram она написала, что вместе с тремя другими людьми откликнулась на призыв о помощи от тонущего, у которого уже не было сил бороться с сильными волнами.

Читайте также: Пушка Сидорова в ворота "Шахтера" – лучший гол "Динамо" в 2019 году (видео)

Спасая человека, который тонул, у которого не было уже сил бороться с сильными волнами, чуть ли сами не утонули. В общем, это мой третий раз за всю мою жизнь, что я чуть не утонула! И первый спасая кого-то. Можно меня поздравить, я пошла отмечать,

– написала Юлианна.

В первой половине сезона Артем Шабанов провел 19 матчей в составе киевского клуба, забив 2 гола (1 – в Лиге Европы).

Игроки "Динамо" выйдут из отпуска 10 января, после чего отправятся на подготовительный сбор в Турцию, где проведут 6 спаррингов. Киевляне находятся на втором месте турнирной таблицы УПЛ.