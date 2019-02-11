Девушка Эмилиано Сала раскрыла свою личность после гибели футболиста: фото

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, который погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем, встречался с бразильской волейболисткой Луизой Унгерер.

Об этом сама девушка рассказала изданию Globo после гибели 28-летнего Эмилиано.

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Луиза заявила, что с 2017 года находилась в романтических отношениях с Эмилиано Сала. Пара познакомилась во французском Нанте, когда оба выступали за местные команды. Последний раз Сала и Унгерер виделись 14 января – в день рождения волейболистки.

В интервью девушка рассказала о разговоре с Сала, в котором он ей признался, что собирается лететь в Кардифф на подписание контракта с одноименным клубом. "Он сказал, что улетает в Кардифф и безумно счастлив играть в английской Премьер-лиге. Я была рада за него", – сказала Унгерер.

У меня до последнего оставалась надежда, что он жив. Было больно следить за новостями, так как никто не знал, где самолет, когда закончатся поисковые операции. Знаете, я постараюсь быть счастливой, поскольку он точно этого хочет,

– добавила она.

Что случилось с Эмилиано Сала?

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