Девушка Эмилиано Сала раскрыла свою личность после гибели футболиста: фото

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Эмилиано Сала со своей девушкой
Эмилиано Сала со своей девушкой / Фото из открытых источников

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, который погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем, встречался с бразильской волейболисткой Луизой Унгерер.

Об этом сама девушка рассказала изданию Globo после гибели 28-летнего Эмилиано.

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Луиза заявила, что с 2017 года находилась в романтических отношениях с Эмилиано Сала. Пара познакомилась во французском Нанте, когда оба выступали за местные команды. Последний раз Сала и Унгерер виделись 14 января – в день рождения волейболистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Fans Emi & Luiza (@fans_emiyluiza)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para siempre ?

Публикация от Fans Emi & Luiza (@fans_emiyluiza)

В интервью девушка рассказала о разговоре с Сала, в котором он ей признался, что собирается лететь в Кардифф на подписание контракта с одноименным клубом. "Он сказал, что улетает в Кардифф и безумно счастлив играть в английской Премьер-лиге. Я была рада за него", – сказала Унгерер.

У меня до последнего оставалась надежда, что он жив. Было больно следить за новостями, так как никто не знал, где самолет, когда закончатся поисковые операции. Знаете, я постараюсь быть счастливой, поскольку он точно этого хочет,
– добавила она.

Что случилось с Эмилиано Сала?

  • Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
  • Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
  • После сообщения об исчезновении самолета, было начато спасательную операцию. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
  • 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
  • После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
  • В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
  • 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
  • Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы над Ла-Маншем, во время которой погибли Эмилиано Сала и Дэйв Ибботсон, будет опубликовано до конца февраля 2019 года.

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Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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