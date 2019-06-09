Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, намерена повторить свой поступок
Американская модель Кинси Волански рассказала, как инцидент с забегом на поле в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19 повлиял на ее жизнь.
Кинси Волански, которая стала звездой за считанные минуты, заявила о намерении повторить свой поступок.
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Когда мне исполнится 30, я планирую заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса, и выход на поле в финале Лиги чемпионов только поможет мне. Количество моих подписчиков в Instagram уже превысило 2 миллиона – такую рекламу не купишь.
Я планирую еще выбегать на поле, чтобы увеличить популярность. Внезапно я стала знаменитой во всем мире, у меня появилась куча предложений о работе. Не думаю, что я кому-то помешала, это было просто забавно. Болельщикам это нравилось, игрокам, похоже, тоже, и даже полицейские спрашивали у меня фотографию. Реакция была невероятной, я была счастлива. Это самый волнующий момент в моей жизни,
– рассказала Волански.
- Во время финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" на поле выбежала обнаженная модель Кинси Волански. Но этот момент не попал в трансляцию матча. Сама игра закончилась победой "Ливерпуля".
- На Instagram модели после этого матча почти сразу подписалось 300 тысяч читателей.
- Но Instagram заблокировал профиль девушки. Впоследствии на некоторое время разблокировал, но опять заблокировал. За это время в соцсети успело появиться немало фейковых страниц модели.