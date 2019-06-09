Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, намерена повторить свой поступок

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Кинси Волански
Кинси Волански / Фото из открытых источников

Американская модель Кинси Волански рассказала, как инцидент с забегом на поле в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19 повлиял на ее жизнь.

Кинси Волански, которая стала звездой за считанные минуты, заявила о намерении повторить свой поступок.

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Когда мне исполнится 30, я планирую заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса, и выход на поле в финале Лиги чемпионов только поможет мне. Количество моих подписчиков в Instagram уже превысило 2 миллиона – такую рекламу не купишь.

Я планирую еще выбегать на поле, чтобы увеличить популярность. Внезапно я стала знаменитой во всем мире, у меня появилась куча предложений о работе. Не думаю, что я кому-то помешала, это было просто забавно. Болельщикам это нравилось, игрокам, похоже, тоже, и даже полицейские спрашивали у меня фотографию. Реакция была невероятной, я была счастлива. Это самый волнующий момент в моей жизни,
 рассказала Волански.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов
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