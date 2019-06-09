Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, намерена повторить свой поступок

Американская модель Кинси Волански рассказала, как инцидент с забегом на поле в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19 повлиял на ее жизнь.

Кинси Волански, которая стала звездой за считанные минуты, заявила о намерении повторить свой поступок.

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Когда мне исполнится 30, я планирую заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса, и выход на поле в финале Лиги чемпионов только поможет мне. Количество моих подписчиков в Instagram уже превысило 2 миллиона – такую рекламу не купишь.

Я планирую еще выбегать на поле, чтобы увеличить популярность. Внезапно я стала знаменитой во всем мире, у меня появилась куча предложений о работе. Не думаю, что я кому-то помешала, это было просто забавно. Болельщикам это нравилось, игрокам, похоже, тоже, и даже полицейские спрашивали у меня фотографию. Реакция была невероятной, я была счастлива. Это самый волнующий момент в моей жизни,

– рассказала Волански.

Во время финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" на поле выбежала обнаженная модель Кинси Волански. Но этот момент не попал в трансляцию матча. Сама игра закончилась победой "Ливерпуля".

На Instagram модели после этого матча почти сразу подписалось 300 тысяч читателей.

Но Instagram заблокировал профиль девушки. Впоследствии на некоторое время разблокировал, но опять заблокировал. За это время в соцсети успело появиться немало фейковых страниц модели.

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