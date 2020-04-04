Девушка Роналду подстригла футболиста прямо дома во время карантина: видео
Оставаться стильным можно и во время карантина, когда не работают парикмахерские. В этом убежден Криштиану Роналду.
Футболист опубликовал видео, где его девушка Георгина Родригес стрижет его прямо дома.
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"Оставайтесь дома и будьте стильными", – подписал видео Криштиану Роналду.
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- Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом профинансируют обустройство трех отделений интенсивной терапии в двух португальских клиниках для борьбы с коронавирусом. Одно из отделений назовут в его честь.
- Между тем информация о том, что Роналду передал свои отели для борьбы с инфекцией, оказалась фейком.
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