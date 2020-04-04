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Девушка Роналду подстригла футболиста прямо дома во время карантина: видео

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Кріштіану Роналду / instagram.com/cristiano

Оставаться стильным можно и во время карантина, когда не работают парикмахерские. В этом убежден Криштиану Роналду.

Футболист опубликовал видео, где его девушка Георгина Родригес стрижет его прямо дома.

К слову Известный футболист раздаст миллионы презервативов для борьбы с коронавирусом

"Оставайтесь дома и будьте стильными", – подписал видео Криштиану Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay home and keep stylish ‍♂️‍️‍‍ #stayhomestaysafe

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Немного курьеза: Как будут выглядеть звезды футбола после карантина

  • Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом профинансируют обустройство трех отделений интенсивной терапии в двух португальских клиниках для борьбы с коронавирусом. Одно из отделений назовут в его честь.
  • Между тем информация о том, что Роналду передал свои отели для борьбы с инфекцией, оказалась фейком.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Афиша Криштиану Роналду
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