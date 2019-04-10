Девушка звездного футболиста "Динамо" купается полностью обнаженной: горячее фото
Волшебная вторая половинка футболиста "Динамо" Беньямина Вербича поделилась со своими подписчиками в Instagram очень откровенным фото.
Кроме футбольных качеств, Вербич может похвастаться очаровательной второй половинкой – Мари Бокель. Прекрасная датчанка обладает не только белоснежными волосами, но и отличной фигурой.
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Мари поделилась со своими поклонниками моментами отдыха на родине. Несмотря на холодную погоду, девушка искупалась в водах Дании и сделала это абсолютно обнаженной.
Девушка Беньямина Вербича Мари Бокель
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