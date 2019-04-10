Девушка звездного футболиста "Динамо" купается полностью обнаженной: горячее фото

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Беньямин Вербич со своей девушкой
Беньямин Вербич со своей девушкой / Фото из открытых источников

Волшебная вторая половинка футболиста "Динамо" Беньямина Вербича поделилась со своими подписчиками в Instagram очень откровенным фото.

Кроме футбольных качеств, Вербич может похвастаться очаровательной второй половинкой – Мари Бокель. Прекрасная датчанка обладает не только белоснежными волосами, но и отличной фигурой.

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Мари поделилась со своими поклонниками моментами отдыха на родине. Несмотря на холодную погоду, девушка искупалась в водах Дании и сделала это абсолютно обнаженной.


​Девушка Беньямина Вербича Мари Бокель

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Теги: Футбол Спорт Динамо Новости Спорта
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