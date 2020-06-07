7 июня киевское "Динамо" на своем поле сыграет с "Александрией" в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок "Динамо" – "Александрия" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 16:55. Игра начнется в 17:00, пишет 24 канал.

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Посмотреть матч "Динамо" – "Александрия" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 97 гривен.

Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub и клубный канал "Динамо".

Также матч "Динамо" – "Александрия" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

Обзор матча "Динамо" – "Александрия" читайте на сайте Спорт 24