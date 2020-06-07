"Динамо" 7 июня в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) преодолело "Александрию". В матче было назначено три пенальти и удален один игрок.

Динамо – Александрия 5:1

Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (п), Миколенко, 65, Де Пена, 81 - Гречишкин, 31 (п)

Незабитый пенальти: Буяльский, 14 (Динамо)

Удаление: Дубра, 55 (Александрия)

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Перед матчем турнирная ситуация "Динамо" была очень плохая, пишет 24 канал. "Бело-синие" формально проиграли борьбу за чемпионство "Шахтеру" и теперь вынуждены отстоять серебряные награды.

В параллельной игре "Заря" победила "Колос", поэтому "Динамо" крайне важно преодолеть "Александрию", чтобы не отпустить луганчан.

Победа была нужна и подопечным Владимира Шарана, которые в случае успеха сравнялись бы по набранным баллам с "Динамо" и "Десной".

Аномальное количество пенальти

Первый тайм не увенчался большим количеством опасных моментов. Первую возможность отличиться в матче имел Цитаишвили, но мяч после его удара пролетел над перекладиной.

На 13 минуте Цитаишвили, который был едва ли не самым активным на старте матча, заработал пенальти. Ковалец завалил игрока "Динамо" в штрафной – пенальти.

С отметки пробил Буяльский в правый от Юрия Панькова угол. Голкипер парировал мяч, который отлетел в противоположный угол. Там первым на добивании был Кендзера, который отдал на Буяльского.

Именно Виталий и открыл счет в матче, хоть со второй попытки.

На 19 минуте арбитр матча Виталий Романов назначил второй пенальти и снова в ворота гостей. Кендзера забросил на Русина, который вбежал в штрафную.

Назарий сбил Дубра, который положил нападающему руки на спину. Сам Русин и решил пробить одиннадцатиметровый удар. На этот раз Панькив был не у дел – 2:0.

После двух пропущенных голов "Александрия" начала оживать. На 27 минуте у подопечных Шарана прошла замечательная комбинация на правом фланге, которая очень похожа на голевую атаку "Шахтера" в предыдущей игре с "Динамо".

Все завершилось ударом Банады, однако на то он и не Марлос, потому что пробил значительно выше ворот.

На 31 минуте интригу в матче "возобновил" Кадири. Защитник "Динамо" завалил в своей штрафной Ситало – пенальти. Гречишкин разрядил свою пушку и отыграл для "Александрии" один мяч.

После этого несколько моментов было у Ковальца. В частности, Кирилл без сопротивления Кендзеры вошел в штрафную и нанес неточный обводной удар.

"Динамо" же ответило ударом Кадири после углового. Защитник пробил примерно с одиннадцати метров, но не попал в ворота.

Победный тайм

После перерыва "Александрию" подвел Дубра. Он в центре поля сбил Русина и увидел вторую желтую карточку, которая быстро стала для него красной.

На 57 минуте убийственную возможность имел Буяльский. Миколенко нацелено прострелил на Виталия в штрафной, который остановил мяч и целил в левый от себя угол. Но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от ворот.

В численном большинстве "Динамо" несколько увеличило скорость, из-за чего у ворот Панькива стало больше моментов.

На 65 минуте в матче был забит первый гол с игры. Сидорчук роскошной передачей нашел в штрафной Буяльского, который прострелил вдоль линии ворот. На дальней штанге прострел замкнул Миколенко.

На 75 минуте Задерака нанес безумный удар из-за пределов штрафной. Бойко не смог парировать удар, но мяч попал в перекладину.

Разгромным счет на 81 минуте сделал Карлос Де Пена. Он замкнул прострел Кендзеры с правого фланга. Неприличным цифры на табло стали буквально через минуту. Буяльский получил мяч перед штрафной, качнул Бухало и пробил в угол – 5:1.

На этом "Динамо" завершило избиение "Александрии". Следующую игру киевляне сыграют с "Зарей", а "Александрия" с "Десной".

Динамо – Александрия видеообзор матча

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