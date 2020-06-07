Киевское "Динамо" примет "Александрию" в рамках 25 тура чемпионата Украины по футболу. Посмотреть матч можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.

"Динамо" и "Александрию" разделяют всего три очка в турнирной таблице, пишет 24 канал. Команды борются за награды чемпионата Украины.

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"Динамо", которое стремится получить серебро, должно побеждать, чтобы сравняться по набранным баллам с "Зарей".

В случае победы "Александрия" может догнать не только "Динамо", но и "Десну". Тогда три команды будут иметь по 46 очков.

Поединок "Динамо" – "Александрия" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00.

Посмотреть матч можно, не покидая сайт Спорт24. Игра будет доступна на YouTube-канале "Динамо" и FootballHub.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ