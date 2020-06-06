В воскресенье, 7 июня, "Динамо" будет принимать "Александрию" в 25 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Динамо – Александрия: прогноз

В первом матче после возобновления чемпионата киевское "Динамо" ожидал лидер сезона "Шахтер". Первая часть встречи проходила при равной игре, а вот во втором тайме "горняки" дожали киевскую команду и одержали победу – 3:1. Единственным голом за "Динамо" отличился Буяльский.

"Александрия" дома принимала луганскую "Зарю". Казалось, что поединок закончится ничьей, но так не думал Дмитрий Гречишкин. Результативный удар которого принес победу "александрийцам" на последних секундах матча.

Если команда Владимира Шарана одержит победу во встрече, тогда сможет сравняться по количеству очков с киевлянами.

Матч 25 УПЛ "Динамо" – "Александрия" состоится в воскресенье, 7 июня.

Начало матча – в 17:00.

Динамо – Александрия: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "красно-белых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,50, а на успех "Александрии" – 7,30. Ничейный результат оценивается в 4,00.

Специалисты считают, что счет матча будет 1:0 в пользу хозяев встречи, такой счет они оценили в 5,80. На то, что киевляне отметятся в матче – 1,14, а команде Владимира Шарана удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,84.

На показатель, что "Динамо" победит и "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,50. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 3,25.