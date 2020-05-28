"Динамо" будет необычным способом готовиться к матчу с "Шахтером"

"Динамо" сообщило график подготовки команды к матчу с "Шахтером". 29 мая первая команда заедет на базу в Конча-Заспе, где проведет две ночи.

Часов на подготовку к игре у "бело-синих" осталось совсем немного. Об этом информирует пресс-служба киевского клуба.

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Футболисты соберутся в 16:00 на тренировку 29 мая, а 30 мая состоится предматчевое занятие. Также будут проведены сборы по тактике.

В день игры команда отправится на НСК "Олимпийский" за два часа до стартового свистка – в 15:00.

Восстановление УПЛ: главное

Украинскую премию-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доиграют. Матчи чемпионата Украины по футболу продлятся с мая до июля. Министерство охраны здоровья Украины (МОЗ) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.

Матч "Шахтер" - "Динамо", который состоится в первом после возобновления чемпионата туре, пройдет не в Харькове, а в Киеве на НСК "Олимпийский".

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