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"Динамо" будет необычным способом готовиться к матчу с "Шахтером"

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо" / Пресс-служба клуба

"Динамо" сообщило график подготовки команды к матчу с "Шахтером". 29 мая первая команда заедет на базу в Конча-Заспе, где проведет две ночи.

Часов на подготовку к игре у "бело-синих" осталось совсем немного. Об этом информирует пресс-служба киевского клуба.

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Футболисты соберутся в 16:00 на тренировку 29 мая, а 30 мая состоится предматчевое занятие. Также будут проведены сборы по тактике.

В день игры команда отправится на НСК "Олимпийский" за два часа до стартового свистка – в 15:00.

Восстановление УПЛ: главное

Украинскую премию-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доиграют. Матчи чемпионата Украины по футболу продлятся с мая до июля. Министерство охраны здоровья Украины (МОЗ) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.

Матч "Шахтер" - "Динамо", который состоится в первом после возобновления чемпионата туре, пройдет не в Харькове, а в Киеве на НСК "Олимпийский".

Предыдущий календарь УПЛ

  • 24-й тур – 30 мая
  • 25-й тур – 6 июня
  • 26-й тур – 13 июня
  • 27-й тур – 20 июня
  • 28-й тур – 27 июня
  • 29-й тур – 4 июля
  • 30-й тур –  11 июля
  • 31-й тур –  15 июля
  • 32-й тур – 19 июля
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Шахтер Динамо Спорт Футбол
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