Эмилиано Сала мог оказаться в "Динамо" / ФК "Нант"

Погибший в авиакатастрофе экс-форвард "Нанта" Эмилиано Сала был в трансферном шорт-листе киевского "Динамо". Нападавший погиб в аварии, которая произошла в январе 2019 года.