"Динамо" хотело подписать нападающего, погибшего в авиакатастрофе
Погибший в авиакатастрофе экс-форвард "Нанта" Эмилиано Сала был в трансферном шорт-листе киевского "Динамо". Нападавший погиб в аварии, которая произошла в январе 2019 года.
Об этом сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке" во время последнего прямого эфира.
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По информации источника, аргентинец мог оказаться в столичном клубе еще до трагического переезда в "Кардифф".
Видео момента на 32:15
Трагедия Эмилиано Салы: главное
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой.
- Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была достаточно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Салу и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это тело 28-летнего аргентинского футболиста.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Салы.
- ФИФА обязал "Кардифф" заплатить часть трансфера за погибшего игрока.
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