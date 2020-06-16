"Динамо" в июле вернет в состав легенду клуба
Футбольный полузащитник "Динамо" Денис Гармаш, выступающий на правах аренды в турецком "Ризеспоре", вернется в киевский клуб.
Турецкий клуб не намерен продлевать аренду украинского хавбека. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо" Киев Inside.
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"За Гармашем соскучились? А он возвращается в июле, в межсезонье. Аренду турки продлевать не намерены", – говорится в сообщении.
Гармаш перешел в "Ризеспор" прошлой зимой на правах аренды. Всего украинец провел за турецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.
Карьера Дениса Гармаша в "Динамо"
- Денис Гармаш находился в структуре киевского "Динамо" с 2007 года, а в высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 31 августа 2009 года.
- За команду полузащитник сыграл 284 матча во всех официальных турнирах (184 – в чемпионате Украины, 68 – в еврокубках, 26 – Кубка Украины и 6 – Суперкубке).
- В текущем сезоне Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.