22 июня "Динамо" сыграло с "Колосом" на НСК "Олимпийский" в матче 27 тура УПЛ. "Бело-синие" благодаря спорным решениям арбитра Сергея Бойко одержали победу.

Динамо – Колос 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) – Вильхамссон, 69 (пен.)

Удаление: Петров, 62 (Колос)

Нереализованный пенальти: Богданов, 53 (Колос)

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Команды довольно спокойно начали матч на НСК "Олимпийский" и первый опасный момент случился аж на 25-й минуте. Богданов со штрафного пробил в дальний угол, едва не забросил мяч Бущану за шиворот, но в последний момент мяч был выбит. "Динамо" также ответило –Андриевский с острого угла пробивал по воротам, Волынец и тут среагирует.

Драматический второй тайм

Настоящая драма в матче случилась уже во втором тайме. На 51-й минуте Миколенко в касание бил от угла вратарской под дальнюю штангу – вратарь потянул. Сразу угловой "Динамо" справа, серия рикошетов – и мяч оказался в руках у Волынца.

А через минуту пенальти было назначено уже в ворота "Динамо": прострел гостей справа – и мяч попал в руку Попову. Воспитанник системы "Динамо" Богданов не смог переиграть Бущана, вратарь тянет мяч из своего правого угла.

Видео нереализованного пенальти Богданова

"Бело-синие" пошли в контратаку и создали несколько острых моментов. Буяльский с ходу бил от линии штрафной в дальний угол – и штанга спасла гостей.

На 62-й минуте арбитр Сергей Бойко назначил второй пенальти в матче, но уже в ворота "Колоса". Петров прихватил Вербича за футболку. Виктор Цыганков реализовал 11-метровый удар, довольно легко переиграв голкипера – 1:0.

Видео гола Цыганкова

И еще через 6 минут футболисты "Колоса" пробивали уже третий пенальти – Миколенко руками придержал Ильина. Арбитр посоветовался с помощником VAR и это не спасло "Динамо". Арни Вильхамссон с точки пробил в левый от себя угол – на этот раз Бущан уже не угадал. 1:1.

Видео гола Вильхамссона

На 78-й минуте арбитр Сергей Бойко снова слушал помощника VAR, Гавриш боролся с Вербичем перед воротами, но пенальти там не было. "Колос" мог эффектно ответить и поставить точку в матче – Антюх убежал один на один, бил низом, но Бущан ногой спас свою команду.

Развязка произошла на 86-й минуте и уже с четвертым пенальти в матче. Ефремов оттолкнул Де Пену в собственной штрафной. Де Пена выстрелил с 11-ти метров и поразил цель – 2:1. Спорный пенальти от арбитра и спорный гол.