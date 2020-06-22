Киевское "Динамо" примет "Колос" 22 июня в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок можно посмотреть онлайн на сайте Спорт 24.

Поединок "Динамо" – "Колос" начнется в 19:30. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", сообщает 24 канал.

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Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Также поединок "Динамо" – "Колос" будет доступен на ютуб каналах FootballHub и "Динамо".

Динамо – Колос: онлайн-трансляция

В рамках чемпионата Украины "Колос" проиграл 6 матчей подряд. Таким образом, команда Руслана Костишина заряжена, чтобы прервать серию неудач.

А "Динамо" вынуждено побеждать, ведь по количеству набранных баллов с киевлянами сравнялась "Заря".

Предыдущие два матча между "Динамо" и "Колосом" завершились общей победой киевлян со счетом 6:0.