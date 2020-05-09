24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

"Динамо" может лишиться еще одного легионера

- Читати новину українською
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд / ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд привлек внимание турецкого "Трабзонспора", который изучает возможность покупки футболиста.

"Трабзонспор" настроен подписать Дуэлунда, который никак не может стать основным игроком из-за постоянных травм. Сам 22-летний датчанин вроде бы не против сменить обстановку, информирует Fotospor.

Кстати Легенда "Динамо" Вукоевич задержан полицией за угрозы убить жену и ее родственников

Представители "Трабзонспора" уже контактировали с "Динамо" на предмет осуществления трансфера и якобы получили положительный ответ на возможность полноценного выкупа игрока.

В сезоне 2019/20 полузащитник провел лишь 4 матча за первую команду.

К слову, Дуэлунд присоединился к "Динамо" летом 2018 года из датского "Митьюлланда" за 4 млн евро. Контракт датчанина рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 2,40 млн евро.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Трансферы Новости Спорта Новости Турции Динамо Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом
8 мая , 15:27 Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом
Михайло Гема
"Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: как это было – видео
8 мая , 13:02 "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: как это было – видео
Ігор Саджениця
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
7 мая , 21:50 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця