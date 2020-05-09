"Динамо" может лишиться еще одного легионера

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд привлек внимание турецкого "Трабзонспора", который изучает возможность покупки футболиста.

"Трабзонспор" настроен подписать Дуэлунда, который никак не может стать основным игроком из-за постоянных травм. Сам 22-летний датчанин вроде бы не против сменить обстановку, информирует Fotospor.

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Представители "Трабзонспора" уже контактировали с "Динамо" на предмет осуществления трансфера и якобы получили положительный ответ на возможность полноценного выкупа игрока.

В сезоне 2019/20 полузащитник провел лишь 4 матча за первую команду.

К слову, Дуэлунд присоединился к "Динамо" летом 2018 года из датского "Митьюлланда" за 4 млн евро. Контракт датчанина рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 2,40 млн евро.

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