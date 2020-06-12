Форвард итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик в ближайшее время может вернуться в киевское "Динамо". Киевляне хотят видеть польского футболиста в команде.

Об этом сообщает издание Betnews365. В его приобретении заинтересован главный наставник клуба Алексей Михайличенко.

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Возвращение в клуб

29-летний поляк уже получил трансферное предложение от киевского клуба.

Сейчас Теодорчик выступает за "Удинезе", куда перешел в 2018 году. Однако в итальянском клубе форвард получает мало игровой практики. В этом сезоне он провел за итальянский клуб всего 9 матчей и сделал 1 ассист.

Тransfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро. Его контракт с клубом из Италии рассчитан до лета 2022 года.