"Динамо" настроен вернуть забивного форварда из Польши
Форвард итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик в ближайшее время может вернуться в киевское "Динамо". Киевляне хотят видеть польского футболиста в команде.
Об этом сообщает издание Betnews365. В его приобретении заинтересован главный наставник клуба Алексей Михайличенко.
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Возвращение в клуб
29-летний поляк уже получил трансферное предложение от киевского клуба.
Сейчас Теодорчик выступает за "Удинезе", куда перешел в 2018 году. Однако в итальянском клубе форвард получает мало игровой практики. В этом сезоне он провел за итальянский клуб всего 9 матчей и сделал 1 ассист.
Тransfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро. Его контракт с клубом из Италии рассчитан до лета 2022 года.
- Теодорчик уже выступал за "Динамо" в 2014/17 годах. Провел за киевский клуб 42 матча, забил 16 голов и сделал 16 ассистов. С "Динамо" дважды становился чемпионом Украины.
- В 2016 году был отдан в аренду в бельгийский "Андерлехт" до конца сезона 2016/17. В марта 2017 года было объявлено, что "Андерлехт" выкупил контракт поляка у киевского клуба.
- Также на счету Теодорчик 4 гола в 19 матчах за сборную Польши.