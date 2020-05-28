"Динамо" откажется от двух чемпионов мира

Футболисты "Динамо" Владислав Супряга и Сергей Булеца, вероятно, продолжат выступать за СК "Днепр-1". Днепровский клуб стремится продлить аренду игроков.

Супряга и Булеца останутся в "Днепре-1"

Главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр рассказал, что "Днепр-1" может продолжить аренду Супряги и Булеца на сезон 2020/21, сообщает Tribuna.com.

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По его информации, стороны ведут переговоры о продлении арендного соглашения. Оба игрока также готовы остаться в днепровском клубе еще на один год.

В этом сезоне 20-летний Супряга сыграл 19 матчей. В его активе 9 голов. Сергей Булеца сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Арендные соглашения Супряги и Булеца рассчитаны до 30 июня 2020 года. Оба игрока стали чемпионами мира в 2019 году.

Ранее "Динамо" сообщило, что все футболисты, которые в этом сезоне играют в аренде вернутся в клуб по окончании сезона.

Футболисты "Динамо", находящиеся в аренде