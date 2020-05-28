"Динамо" откажется от двух чемпионов мира
Футболисты "Динамо" Владислав Супряга и Сергей Булеца, вероятно, продолжат выступать за СК "Днепр-1". Днепровский клуб стремится продлить аренду игроков.
Супряга и Булеца останутся в "Днепре-1"
Главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр рассказал, что "Днепр-1" может продолжить аренду Супряги и Булеца на сезон 2020/21, сообщает Tribuna.com.
Кстати Игрок сборной Италии включил форварда "Динамо" в топ-10 самых перспективных футболистов
По его информации, стороны ведут переговоры о продлении арендного соглашения. Оба игрока также готовы остаться в днепровском клубе еще на один год.
- В этом сезоне 20-летний Супряга сыграл 19 матчей. В его активе 9 голов. Сергей Булеца сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Арендные соглашения Супряги и Булеца рассчитаны до 30 июня 2020 года. Оба игрока стали чемпионами мира в 2019 году.
Ранее "Динамо" сообщило, что все футболисты, которые в этом сезоне играют в аренде вернутся в клуб по окончании сезона.
Футболисты "Динамо", находящиеся в аренде
- Денис Гармаш ( "Ризеспор", Турция)
- Жерсон Родригес ( "Анкарагюджю", Турция)
- Сидклей ( "Коринтианс", Бразилия)
- Никита Корзун ( "Вилафранкенше", Португалия)
- Владислав Супряга, Сергей Булеца (оба – "Днепр-1")
- Богдан Леднев, Александр Тимчик (оба – "Заря")
- Роман Вантух ( "Александрия")
- Евгений Смирный ( "Колос")
- Владислав Дубинчак ( "Карпаты")
- Никита Кравченко ( "Олимпик")