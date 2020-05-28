24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

"Динамо" откажется от двух чемпионов мира

- Читати новину українською
Владислав Супряга
Владислав Супряга / 24 канал

Футболисты "Динамо" Владислав Супряга и Сергей Булеца, вероятно, продолжат выступать за СК "Днепр-1". Днепровский клуб стремится продлить аренду игроков.

Супряга и Булеца останутся в "Днепре-1"

Главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр рассказал, что "Днепр-1" может продолжить аренду Супряги и Булеца на сезон 2020/21, сообщает Tribuna.com.

Кстати Игрок сборной Италии включил форварда "Динамо" в топ-10 самых перспективных футболистов

По его информации, стороны ведут переговоры о продлении арендного соглашения. Оба игрока также готовы остаться в днепровском клубе еще на один год.

  • В этом сезоне 20-летний Супряга сыграл 19 матчей. В его активе 9 голов. Сергей Булеца сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Арендные соглашения Супряги и Булеца рассчитаны до 30 июня 2020 года. Оба игрока стали чемпионами мира в 2019 году.

Ранее "Динамо" сообщило, что все футболисты, которые в этом сезоне играют в аренде вернутся в клуб по окончании сезона.

Футболисты "Динамо", находящиеся в аренде

  • Денис Гармаш ( "Ризеспор", Турция)
  • Жерсон Родригес ( "Анкарагюджю", Турция)
  • Сидклей ( "Коринтианс", Бразилия)
  • Никита Корзун ( "Вилафранкенше", Португалия)
  • Владислав Супряга, Сергей Булеца (оба – "Днепр-1")
  • Богдан Леднев, Александр Тимчик (оба – "Заря")
  • Роман Вантух ( "Александрия")
  • Евгений Смирный ( "Колос")
  • Владислав Дубинчак ( "Карпаты")
  • Никита Кравченко ( "Олимпик")
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Динамо Спорт Футбол ФК Днипро-1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Никогда не забуду эти 12 секунд: Шевченко назвал самый знаковый момент в карьере – видео
сегодня , 14:53 Никогда не забуду эти 12 секунд: Шевченко назвал самый знаковый момент в карьере – видео
Юрій Семенюк
Неймар разыграл сына, бросив на голову яйцо: видео
сегодня , 14:08 Неймар разыграл сына, бросив на голову яйцо: видео
Михайло Гема
Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава
27 мая , 15:18 Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава
Михайло Гема