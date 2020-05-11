"Динамо" первым возвращается к тренировкам: когда соберется команда

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о возвращении команды к полноценным тренировкам, которых не было с 18 марта из-за общегосударственного карантина.

Почти через 2 месяца условия карантина смягчили, а футболисты получили право на полноценные тренировки. Первое такое занятие киевляне проведут 12 мая, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Команда соберется на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантина в Украине.

Общекомандные тренировки были прекращены 18 марта, когда в Украине были временно запрещены все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме с предоставленной тренерским штабом программой. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

Готовясь к восстановлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

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