Киевское "Динамо" может заработать немалые деньги на трансфере Жерсона Родригеса. Футболиста сборной Люксембурга, который не хочет возвращаться в "Динамо", хотят переманить сразу несколько клубов.

Борьба за Родригеса

Вслед за "Монако" и "Галатасараем" интерес к Родригесу начал проявлять "Фенербахче". Турецкий клуб хочет арендовать игрока у "Динамо", сообщает Yeni Safak.

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Стамбульцы якобы предложили киевлянам 1 миллион евро за аренду 25-летнего Родригеса с правом выкупа.

Сейчас Жерсон успешно играет в аренде за "Анкарагюджю". Он минимум до 26 июля будет выступать в Турции.

Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

Родригес не хочет играть в "Динамо"

Как пишет Tageblatt, возвращение Родригеса из аренды в "Динамо" зависит от тренерского штаба киевского клуба.

Если в "Динамо" не поменяется главный тренер, то у Жерсона не будет будущего в киевском клубе. Он рассмотрит варианты с продолжением карьеры в других командах.

Как известно, у Жерсона конфликт с наставником киевлян Алексеем Михайличенко.

"Динамо" планирует продать игрока за 2 миллиона евро.