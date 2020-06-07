Киевский клуб присоединился к акции #Станькумиром, которая была приурочена к Международному дню защиты детей. Благодаря подарку киевлян удалось собрать крупную сумму денег.

Болельщики имели возможность посоревноваться за фирменные мячи клуба с автографами футболистов на аукционе. Также была возможность заказать видеопоздравление от Сергея Сидорчука, Александра Караваева и голкипера Георгия Бущана, сообщает официальный сайт киевлян.

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Помощь от спортсменов

Организатором такого проекта стала платформа PayphoneX и фонд "Таблеточки". Все собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, находящихся на лечении от рака в национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

PayphoneX – платформа для личного общения звезд с поклонниками.

В итоге за три дня акции было собрано 112 484 грн. Немало участников пообещали дальше продолжать собирать средства для такого хорошего дела.

Как отметил капитан киевлян Сергей Сидорчук, беда не может быть чужой, особенно, когда это касается детей. Нужно сообща решать любые проблемы.

Футболисты надеются, что со временем еще больше людей присоединятся, чтобы помочь.

Кроме киевского клуба к акции присоединились другие спортсмены. В частности, известный теннисист Сергей Стаховский, олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Пидгрушная, чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова, а также другие спортсмены и звезды шоу-бизнеса.