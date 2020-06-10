Лидер "Динамо" Виктор Цыганков наконец восстановился после травмы. Вице-капитан киевского клуба, вероятно, сыграет в следующем туре чемпионата Украины.

Виктор Цыганков присоединился к общекомандным тренировам. Об этом сообщает сайт "Динамо".

Кстати Суркис резко ответил на слухи о новом тренере "Динамо"

Цыганков пропустил возобновление сезона

Лидер киевского клуба вынужденно пропустил первые матчи после возобновления чемпионата. "Динамо" проиграло "Шахтеру" (1:3) и преодолело "Александрию" (5:1).

Как информирует сайт киевлян, Виктор проходил восстановление после повреждения передней поверхности бедра.

Футболист готовится к календарному матчу чемпионата Украины против "Зари", который состоится 13 июня в Запорожье.

Травматичность Цыганкова