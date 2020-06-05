Киевское "Динамо" определило две кандидатуры на замену своему главному тренеру Алексею Михайличенко.

"Динамо" рассматривает только двух кандидатов – Юрия Семина и Сергея Реброва. Конкретных предложений специалистам от клуба еще не было, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Также ранее сообщалось, что "Динамо" может возглавить турецкий специалист Эрол Булут.

Семин возвращается в "Динамо"?

После очередной неудачи "Динамо" опустилось на четвёртую строчку в турнирной таблице. Из-за этого начали появляться слухи, что Алексей Михайличенко покинет тренерский мостик после завершения сезона.

Сообщалось будто сам Михайличенко не хочет продолжать возглавлять "Динамо".

В то же время главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо" якобы является Юрий Семин. Он дважды возглавлял "Динамо" и однажды становился с киевлянами чемпионом Украины.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать слухи.

Что известно о Сергее Реброве