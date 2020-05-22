"Динамо" и "Рух" не определили сильнейшего в первом матче после карантина

22 мая "Динамо" и "Рух" сыграли первый официальный матч в Украине после ослабления карантина в Украине.

Динамо – Рух 0:0

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Вскоре украинскую футбольную общественность ожидает возвращение розыгрыша Премьер-лиги. Гранды чемпионата стараются как можно быстрее вернуть себе игровой тонус.

Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом чемпионаты их молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.

Игра между ведущим борьбу за место в квалификации Лиги чемпионов клубом и одним из главных претендентов на выход в УПЛ стала первым шагом к возобновлению футбольной жизни в стране после карантина.

Первый опасный момент в матче случился у ворот "Динамо" на 17-й минуте. На паузе поймал защитников Кондраков при ударе из-за пределов штрафной, но Бущан не пустил мяч над своей головой.

За несколько минут Бойчук не попал в дальний угол при выходе под острым углом по правому флангу один на один с Бойко. "Динамо" сразу ответил львовянам – Русин выскочил на опережение Мысака в левой половине штрафной, но с острого угла по воротам не попал.

На 32-й минуте "Рух" едва не "привез" гол на ровном месте. Поскользнулся Мисаки, чем подарил мяч Русину, который так и не смог переиграть голкипера, который тут же бросился блокировать удар.

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После перерыва "Динамо" больше контролировало игру и создало несколько острых моментов у ворот "Руха". Сидорчук продолжал поливать ворота соперников дальними ударами. Опять промах, но уже рядом с левой девяткой прошел мяч

На 64 минуте "Динамо" было ближайшее к забитому голу: Де Пена, который вышел на замену во втором тайме, ударом со средней дистанции отправил мяч точно в левую хрестровину чужих ворот.