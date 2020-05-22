Динамо-Рух: онлайн-трансляция первого в Украине матча после карантина

В пятницу, 22 мая, состоится товарищеский поединок, в котором киевское "Динамо" сыграет против львовского "Руха". Матч пройдет в Киеве (Украина), на поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского.

Начало поединка в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на официальном канале львовского клуба в YouTube. Смотрите также "Они там в потолок плевали?": экс-футболист сборной Украины жестко проехался по игрокам "Динамо" Этот спарринг будет первым в Украине после более чем двухмесячной паузы – благодаря ослаблению карантина правительство разрешило проводить матчи без зрителей. Динамо – Рух: стартовые составы "Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, Вербич, Буяльский, Русин. Динамо – Рух: главное На вынужденный перерыв "Динамо" ушло на третьем месте, уступая "Заре" по дополнительным показателям. После выхода из карантина травмы получили сразу пять игроков "бело-синих", среди которых лидер атаки Виктор Цыганков. Его по позиции могут заменить Караваев, де Пена (если Михайличенко не использует уругвайца слева) или Цитаишвили.

"Рух" после 18 сыгранных туров занимает первое место во втором по рангу дивизионе и является главным фаворитом в борьбе за выход в УПЛ. Накануне ПФЛ объявила о завершении сезона в Первой и Второй лигах, но вопрос обмена между дивизионами остается открытым. Динамо – Рух: онлайн-трансляция