Динамо-Рух: онлайн-трансляция первого в Украине матча после карантина
В пятницу, 22 мая, состоится товарищеский поединок, в котором киевское "Динамо" сыграет против львовского "Руха". Матч пройдет в Киеве (Украина), на поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского.
Начало поединка в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на официальном канале львовского клуба в YouTube.
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Этот спарринг будет первым в Украине после более чем двухмесячной паузы – благодаря ослаблению карантина правительство разрешило проводить матчи без зрителей.
Динамо – Рух: стартовые составы
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, Вербич, Буяльский, Русин.
Динамо – Рух: главное
- На вынужденный перерыв "Динамо" ушло на третьем месте, уступая "Заре" по дополнительным показателям. После выхода из карантина травмы получили сразу пять игроков "бело-синих", среди которых лидер атаки Виктор Цыганков. Его по позиции могут заменить Караваев, де Пена (если Михайличенко не использует уругвайца слева) или Цитаишвили.
- "Рух" после 18 сыгранных туров занимает первое место во втором по рангу дивизионе и является главным фаворитом в борьбе за выход в УПЛ. Накануне ПФЛ объявила о завершении сезона в Первой и Второй лигах, но вопрос обмена между дивизионами остается открытым.
Динамо – Рух: онлайн-трансляция