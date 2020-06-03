"Динамо" сенсационно может сменить тренера: имя неожиданного кандидата
Руководство киевского клуба не слишком довольно теми результатами, которые показывает команда. "Динамо" проявляет интерес к 45-летнему турецкому специалисту, который может сменить Михайличенко в тренерском кресле.
Сенсационную новость о заинтересованности со стороны киевлян сообщает издание fotospor.com.
Читайте также Журналист потроллил повреждения Степаненко в матче с "Динамо"
Президент "Динамо" Игорь Суркис ищет замену нынешнему наставнику команды Алексею Михайличенко. Булут стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера киевлян.
Одним из главных преимуществ в пользу 45-летнего специалиста является то, что он имеет опыт выступлений в нашем чемпионате и владеет украинским языком. С 2007/09 года выступал за донецкий "Металлург".
Отметим, что такой вариант с назначением турецкого специалиста предложил спортивный директор "Динамо" Владимир Бессонов.
У "динамовцев" есть серьезный конкурент – "Фенербахче", который также заинтересован в услугах тренера.
Добавим, что сначала президент киевлян хотел вернуть Сергея Реброва, однако он якобы не желает возвращаться в Киев.
После 24-х игр киевляне на 14 очков отстают от донецкого "Шахтера".
Кто такой Эрол Булут
- В 1995 году он перешел из "Айнтрахта" в турецкий клуб "Фенербахче", где в дебютном сезоне стал обладателем Кубка Турции.
- Играл в нескольких турецких и немецких клубах.
- 2002 года Булут перебрался в греческий клуб "Паниониос" из Афин, где он был назван лучшим иностранным игроком в лиге.
- В украинском чемпионате сыграл 22 матча.
- В сезоне 2012/13 работал помощником тренера в турецкой команде "Карталспор", помощником тренера команды "Ени Малатьяспор". За несколько лет поднял из середняка чемпионата в топ-5 и вывел в еврокубки.
- С сентября 2013 года по июнь 2014 года занимал ту же должность в клубе "Элязыгспор".
- В июне 2014 года Эрол Булут перешел на должность помощника тренера в стамбульском клубе "Истанбул Башакшехир", выступающего в турецкой Суперлиге.
- Возглавляет "Аланьяспор" и близок к тому, чтобы вывести команду в финал Кубка Турции.