Руководство киевского клуба не слишком довольно теми результатами, которые показывает команда. "Динамо" проявляет интерес к 45-летнему турецкому специалисту, который может сменить Михайличенко в тренерском кресле.

Сенсационную новость о заинтересованности со стороны киевлян сообщает издание fotospor.com.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис ищет замену нынешнему наставнику команды Алексею Михайличенко. Булут стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера киевлян.

Одним из главных преимуществ в пользу 45-летнего специалиста является то, что он имеет опыт выступлений в нашем чемпионате и владеет украинским языком. С 2007/09 года выступал за донецкий "Металлург".

Отметим, что такой вариант с назначением турецкого специалиста предложил спортивный директор "Динамо" Владимир Бессонов.

У "динамовцев" есть серьезный конкурент – "Фенербахче", который также заинтересован в услугах тренера.

Добавим, что сначала президент киевлян хотел вернуть Сергея Реброва, однако он якобы не желает возвращаться в Киев.

После 24-х игр киевляне на 14 очков отстают от донецкого "Шахтера".

Кто такой Эрол Булут