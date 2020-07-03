В субботу, 4 июля, "Динамо" сыграет с "Шахтером" последнее классическое дерби в нынешнем сезоне УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Динамо – Шахтер: прогноз

Поединок имеет турнирную мотивацию только для "Динамо", которое борется за второе место с "Зарей" и "Десной". Сейчас подопечные Михайличенко опережают луганчан на 2 балла, а черниговцев – на 3. "Шахтер", который стал чемпионом, оторвался от киевлян на 17 очков.

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В этом сезоне в рамках УПЛ "Шахтер" трижды обыграл "Динамо" (2:1, 1:0 и 3:1). В то же время киевляне праздновали успех в Суперкубке Украины (2:1) и 1/8 финала Кубка Украины (2:1 в овертайме).

Матч 29 УПЛ "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 4 июля. Начало матча – в 19:30.

Динамо – Шахтер: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают "горняков". Так, на победу "оранжево-черных" можно сделать ставку с коэффициентом 2,50, а на успех команды Алексея Михайличенко – 2,80. Ничейный результат оценивается в 3,40.

Специалисты считают, что счет матча будет 1:1, такой результат события они оценили в 6,40. На то, что киевляне отметятся в матче – 1,27, а "Шахтеру" удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,23.

На показатель ,что "Динамо" победит и "Тотал матча более 2,5" можно поставить с коэффициентом 4,10. на аналогичную ставку "Тотал менее 2,5" букмекеры выставили показатель аж 6,70.

Букмекеры прогнозируют то, что дончане первыми откроют счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,82, а на то, что первыми отметятся хозяева – 1,93.