"Динамо" столкнулось с кадровой катастрофой перед дерби с "Шахтером"
В субботу, 4 июля, "Динамо" ждет один из решающих матчей сезона против донецкого "Шахтера". Но киевлян ждет серьезное испытание с кадровыми потерями.
Вадим Евтушенко, ассистент главного тренера киевлян Алексея Михайличенко рассказал о кадровых проблемах перед игрой. Его слова цитирует официальный сайт "бело-синих".
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"Впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранение игроков вносят свои коррективы в подготовку команды", – сказал Евтушенко.
У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии – три основных защитника не смогут принять участие в матче с "Шахтером". Перебор карточек у Шабанова. Миколенко, скорее всего, не сыграет. Попов полностью пропустит матч. Что касается остальных – посмотрим. Счет времени идет на часы: посмотрим, удастся ли нам привлечь еще кого-то перед игрой с "Шахтером".
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины
- Донецкий "Шахтер" в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом Украины.
- "Горняки" опережали ближайшего преследователя в таблице – "Динамо" – на 19 очков, но киевляне потеряли математические шансы догнать донецкий клуб, так как в последних 6 матчах смогут набрать максимум 18 очков.
- Кроме того, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у "горняков" 35 трофеев, а у динамовцев – 34. Для "Шахтера" это 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету "Динамо" – 15.