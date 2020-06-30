Финал Кубка Украины сезона 2019/2020 между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" можно будет посмотреть в прямом эфире на двух каналах. Матч состоится 8-го июля в Харькове.

Кто покажет финал

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, где будет транслироваться финальный матч Кубка Украины. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

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Трансляцию будут осуществлять каналы "Футбол 1,2,3".

"Хорошие новости для всех телезрителей телеканалов "Футбол 1/2/3" – мы покажем в прямой трансляции финал Кубка Украины. Вывеска интригующая – "Динамо" против "Ворсклы", – сказал Денисов

По его словам, на матче будут задействованы минимум 15 камер. Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве.

Также трансляция будет осуществляться в параллельном показе на "UA: Первый".

Матч "Динамо" – "Ворскла" начнется в 21:30.

Путь к финалу

Первым в финал вышло киевское "Динамо". На пути к решающей игре киевляне победили "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Второй место в финале забронировала и "Ворскла", для которой это только второй выход в решающую игру Кубка Украины.

На пути к финалу полтавчане победили "Колос", "Десну" и "Мариуполь".