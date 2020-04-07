"Динамо" – "Бавария": драматичному матчу в Лиге чемпионов 21 год – ретровидео
Ровно 21 год назад состоялся самый драматичный матч в истории украинского футбола. "Динамо" пока последний раз сыграло на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов. До сих пор ни один украинский клуб не смог повторить достижение команды Валерия Лобановского.
7 апреля 1999 года "Динамо" сыграло первый полуфинальный матч против мюнхенской "Баварии". Игра в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась ничьей 3:3.
Поединок посетило 90 000 зрителей.
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Это был третий в истории выход "Динамо" в полуфинал Кубка/Лиги чемпионов.
Динамо – Бавария 3:3
Голы: Шевченко, 16, 43, Косовский, 50 – Тарнат, 45, Эффенберг, 78, Янкер, 90
Хозяева поля благодаря дублю Шевченко повели со счетом 2:0. Тарнат отыграл один гол на последней минуте первого тайма.
После перерыва Виталий Косовский восстановил преимущество "бело-синих" в два гола. Однако столичный клуб не удержал победу.
Эффенберг на 78 минуте сделал счет 3:2, а Янкер голом на последней минуте основного времени заставил замолчать весь "Олимпийский".
Динамо – Бавария смотрите видео голов
В ответной встрече "Бавария" победила со счетом 1:0.
В финальном матче судьба вернула "Баварии" долг. Мюнхенцы побеждали "Манчестер Юнайтед" на протяжении всей игры, однако пропустили два мяча в концовке поединка.
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